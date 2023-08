Sergio Ramos in Serie A | l’offerta è arrivata

Commenta per primo Galatasaray e Besiktas si contendono. Il giocatore chiede 7,5 milioni di ingaggio. Nelle ultime ore il Besiktas sembra in vantaggio per l'ex capitano del Real Madrid.19.30 - La Lazio su Lloris del Tottenham per la porta ( LE ULTIME ) 19.00 -sta considerando il passaggio al Galatasaray da svincolato. 18.00 - Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell'...MADRID (SPAGNA) - In attesa di trovare un club per la stagione alle porte,continua ad allenarsi e a mantenersi in forma. Nel frattempo, il difensore ex Real Madrid e Psg festeggia nel frattempo un traguardo social: i 60 milioni di follower. Una cifra monstre ...

Sergio Ramos esulta, Ronaldo lo prende in giro: "Ti manca uno zero..." Corriere dello Sport

La Serie A è pronta ad accogliere un campione come Sergio Ramos, l’ex difensore del Psg potrebbe concludere la carriera con una big italiana.Ancora svincolato, proprio nelle scorse ore Sergio Ramos avrebbe raggiunto l’accordo col suo nuovo club in questo calciomercato.