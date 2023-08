(Di venerdì 18 agosto 2023) Unaè in corso ai, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore dellaalmeno ...

Unaè in corso ai Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore della notte almeno ...Artù, primo Australian Kelpie dei Vigili del Fuoco, è stato in prima linea per il terremoto di Amatrice, Norcia e la catastrofe del Rigopiano, in quellache quasi sette anni fa ...... hanno documentato nella città di Como deformazioni osservate in unastratigrafica nel ... è stata identificata un'attivitàpregressa. Inoltre, utilizzando la tecnica "Structure from ...

Sequenza sismica ai Campi Flegrei, otto scosse nella notte - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una sequenza sismica ha scosso i Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore della notte almeno s ...Una sequenza sismica è in corso ai Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli in provincia di Napoli. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato nelle prime ore della notte almeno ...