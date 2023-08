... capo- solo 38 sopravvissuti sono rimasti al largo di Capo Verde. Tutti gli altri sono morti". Secondo il ministro degli Esteri dell'imbarcazione era alla deriva dal 10 luglio. Il ......Si r itiene che più di 60 persone siano morte dopo che una barca che le trasportava dalsi ... La barca si è capovolta dopo aver lasciato Fass Boye, undi pescatori a circa 90 miglia a ...Questa giovane coppia sposata vive in unisolato del. Tuttavia, il loro amore perfetto si scontra con i costumi della loro comunità. Perché in questo mondo non c'è posto per la ...

Senegal, un villaggio piange i suoi morti a largo di Capo Verde - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 18 ago. (askanews) - Nel villaggio costiero senegalese di Fass Boye, si piangono i morti in mare con il sogno di raggiungere l'Europa.Trentotto persone migranti che erano a bordo di un’imbarcazione partita dal Senegal più di un mese fa e finita alla deriva nell'oceano Atlantico sono ...