Secondo l’intelligence USA l’Ucraina fallirà nella sua controffensiva La rivelazione choc sul Washington Post

(Di venerdì 18 agosto 2023) Gli 007 americani stimano che ladelnon riuscirà a raggiungere Melitopol, la città chiave del sud-est del Paese. Lo riferiscono alfonti anonime, citando informazioni considerate riservate. Se la previsione si rivelasse corretta significherebbe che Kiev non riuscirebbe a raggiungere uno dei principali obiettivi della sua, ovvero bloccare entro fine anno il corridoio terrestre che collega la Russia alla Crimea. Perché gli ucraini non arriveranno a Melitopol La previsione pessimistica si basa sulla brutale competenza dei russi nel difendere il territorio occupato attraverso una miriade di campi minati e trincee.le fonti di intelligence statunitensi le forze ucraine, che stanno spingendo verso Melitopol dalla città ...

