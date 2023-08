Se sei impazzito per questi film | vuol dire che inizi ad avere gli stessi gusti di tuo padre

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ci sono tre cose che tutti i papà sono propensi a fare. In primo luogo, qualsiasi babbo un po' avanti negli anni nasconde un sacco di mentine forti Trebor da qualche parte. Può trattarsi di un cassetto della stanza degli ospiti che sia stato dimenticato da tutti, del vano portaoggetti del minivan di famiglia, oppure di una delle tante tasche dei suoi praticissimi bermuda da lavoro. E poi, tutti i papà, appena diventano tali, vengono improvvisamente assaliti dall'impulso fisiologico di fare battute stupidissime. Cose tipo «ciao, 'io ho fame', io sono papà» e simili. Nessuno può sfuggire a questa inesorabile legge di natura. https://twitter.com/randal1211/status/1302254586175066119 In terzo luogo e cosa più importante ai fini di un articolo sui padri, anche se si tratta di un modello di comportamento accuratamente osservato e registrato da diversi decenni, il dad movie è diventato una ...

Una grossa parte del suo gregge, come, si è diretto verso un dirupo ed uno dopo l'altro ... Alla sera fa freddo, di notte pure,solo a sbrogliare una mole enorme di lavoro. Soprattutto ...... solo una settimana dopo il gossip era letteralmentee già circolava sul web la notizia ... Ramazzottiè esibito nella bellissima arena della città, un anfiteatro romano , regalando ai suoi ...... con almeno cinque ofrutteti colpiti seriamente" . Ma le gelate non sono l'unico problema che ... "Il clima è davvero" , afferma Filippo con preoccupazione. " Anche le vigne soffrono, con ...

Se sei impazzito per questi film, vuol dire che inizi ad avere gli stessi gusti di tuo papà GQ Italia

Se volete la mia, credo che Goldfinger sia il film che mio padre citava più spesso quando ero bambino. Mi viene in mente soprattutto per come gli piaceva guardarmi negli occhi senza una ragione, per ...È bastato questo a farli impazzire ancor di più, tanto da intasare il suo profilo con tantissimi messaggi. ‘Quanto sei laziale con la polo abbinata’, ‘Daje Nico’, ’preparati a diventare un campione’ e ...