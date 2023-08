Se cercare un lavoro è una corsa a ostacoli

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) I canali per un’occupazione restano per lo più «informali». Ma un Paese civile ha il dovere di far incontrare domanda e offerta. Come si trovain Italia? Attraverso i Centri per l’impiego inesistenti e mal funzionanti? Neanche per sogno. Attraverso altre istituzioni pubbliche che favoriscano l’incontro tra l’offerta, cioè di coloro che cercano un, e la domanda di, ossia le imprese che cercano addetti, operatori di diverso tipo per le loro attività produttive? Manco per l’anticamera del cervello. Si trova attraverso i cosiddetti canali informali - detti anche volgarmente raccomandazioni - e in particolare: per il 23 per cento grazie ad amici, parenti e conoscenti (espressione molto vaga come vago è il pantano che la caratterizza), il 18,2 per cento con un’autocandidatura, il 9,5 per cento tramite contatti ...