Se Affitto una Casa a 500 euro quanto pago di Tasse?

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 18 agosto 2023) Chi ha una seconda, anche piccola, e desidera ottenere una seconda entrata, può chiaramente affittarla. Con undi 500€ al mese, quali saranno leda versare? Nel caso in cui si possieda un’abitazione destinata all’uso abitativo e si opti per la locazione, sarà necessario, infatti, sottoporre il canone annuale incassato a tassazione nell’ambito della dichiarazione annuale dell’anno successivo. Tassazioni sull’: Ordinaria o Cedolare Secca È importante, quindi, valutare attentamente il tipo di tassazione da applicare al momento della registrazione del contratto di locazione. Come vedremo nelle prossime righe, il reddito derivante dall’di un’abitazione può essere soggetto a due regimi fiscali: la tassazione ordinaria oppure la cedolare secca. La Cedolare secca di ...