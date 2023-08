Scoppio di uno pneumatico | l' incubo di molti camionisti può svanire in un solo gonfiaggio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Quando gli è stato proposto di far salire la sua impresa di autotrasporto 'a bordo" di un nuovo grande progetto mirato alla sicurezza stradale, non ci ha pensato unistante e ha chiesto ...

... impedendo in molti casi, come per esempio proprio quelli di surriscaldamento, l'esplosione, e riducendo anche di moltissimo la "forza" delloin caso di un urto dello pneumatico contro un ...Dodici anni dopo lodella guerra civile, quando il presidente Bashar al Assad ha represso ... poi hanno volato da Beirut astato del golfo, quindi in Egitto, prima di atterrare infine a ...Ogni Primo Ministro,dopo l'altro, hanno promesso di combattere la corruzione e fermare lo ... La situazione già critica è venuta peggiorando ulteriormente dopo lodi 2750 tonnellate di ...

La fuga di gas innesca uno scoppio, gravi ustioni per l'inquilino trasportato al "Bufalini" RiminiToday

PREDAZZO. Un rumore molto forte e tantissimo fumo, intervento dei vigili del fuoco per un incidente a un autobus. L'allerta è scattata intorno alle 18.30 di oggi, martedì 15 agosto, in via Marconi a P ...