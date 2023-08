Scontro tra due moto sulla ‘Telesina’ | i due conducenti finiscono in ospedale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due feriti in codice rosso il bilancio di un grave incidente stradale verificatisi oggi pomeriggio attorno alle 14Statate Telesina n.372 tra gli svincoli di Paupisi e Solopaca. L’incidente ha coinvolto duedi grossa cilindrata i cuisono stati ricoverati presso l’San Pio di Benevento. Per cause in corso d’accertamento i centauri si sono scontrati e dunque sono finiti sull’asfalto su uno dei viadotti che scavalcano il fiume Calore. Sul posto sono intervenuti per prestare soccorso e regolamentare il traffico a senso unico alternato i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Paupisi. Disagi alla circolazione in entrambi sensi di marcia per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

