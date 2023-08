Sciame sismico nei Campi Flegrei | paura nella notte nel napoletano

Abbiamo a cuore la tua privacyA seguito degli eventi sismici verificatisi nella notte nella zona dei Campi Flegrei, e percepiti anche in città, la protezione civile del Comune di Napoli, insieme a una squadra di vigili del fuoco, ...Così all'agenzia Dire il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, in merito alloche da stanotte sta interessando i Campi Flegrei. Dalle 2 di notte alle 7 passate di questa mattina si sono ...

Terremoto a Napoli: cinque scosse, sciame sismico sui Campi Flegrei Open

Sciame sismico in atto "C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1:57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi sismici con magnitudo ...Sono sette le scosse di magnitudo 2 o superiori verificatesi durante la notte e stamani nella zona dei Campi Flegrei: quella di intensità maggiore è stata di magnitudo 3.6 ed è stata registrata alle o ...