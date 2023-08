Sciame Sismico nei Campi Flegrei | Comune e Protezione Civile al Lavoro

avvertito dalla popolazione, la Protezione civile al momento non registra ...nella notte nel Napoletano con epicentro i Campi Flegrei. Cinque le scosse di terremoto registrate dall'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a partire dalle 2.Trentasette scosse in una sola notte. I cittadini dei Campi Flegrei hanno vissuto ore tribolate per il verificarsi di unocon epicentro tra Pisciarelli e Solfatara, nel Comune di Pozzuoli, con una profondità di 2 chilometri. La prima scossa si è verificata poco prima delle due di notte, l'ultima questa ...

Terremoto a Napoli: cinque scosse, sciame sismico sui Campi Flegrei Open

La piattaforma Gossip, banca dati dell'Istituto di geofisica e Vulcanologia (Ingv) settore Osservatorio Vesuviano ha oggi una lunghissima fila di eventi sismici sui Campi Flegrei. Oltre 120 i ...«C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1,57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi sismici con ...