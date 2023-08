Sciame sismico Campi Flegrei | Mastrolorenzo Ingv a Notizie com | “Rivedere subito il piano di emergenza”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dall’alba di oggi, venerdì 18 agosto, unoha colpito i. Secondo i dati dell’Istituto di geofisica e vulcanologia, la prima scossa si è verificata alle 5.59 del 17 agosto, di magnitudo 2.4. A seguire, intorno all’1:58 del 18, è stato registrato un altro lieve terremoto di magnitudo 2; dopo un’ora, alle 2:01, si è verificata una scossa di 2.5, e ancora alle 4:11 un’altra di magnitudo 2. Intorno alle 6:09 l’ha registrato un ulteriore fenomenodi magnitudo 3.1, seguitodopo da un altro di 2.5. Alle 6:18, la scossa più forte di magnitudo 3.6 e dopo pochi minuti, alle 6.22, l’ultima, di magnitudo 2.8. Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma solo tanta paura tra i cittadini che hanno avvertito i terremoti. L’area ...

C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1:57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi sismici con magnitudo ... A seguito degli eventi sismici verificatisi nella notte nella zona dei Campi Flegrei, e percepiti anche in città, la protezione civile del Comune di Napoli, insieme a una squadra di vigili del fuoco, ...

Gli epicentri sono localizzati nell’area Accademia-Solfatara (Pozzuoli). Si tratta di uno sciame sismico e la cosa è ben chiara a tutti. Cosa sta succedendo A parlarne è Mauro Di Vito, Direttore dell ...Sciame sismico in atto "C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1:57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi sismici con magnitudo ...