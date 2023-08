(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. - (Adnkronos) -allenamento stagionale sulla neve per Federica. La campionessa di La Salle, scesa per la prima volta innel corso della preparazione estiva sul finire del mese di luglio a, si cimenterà nuovamente nella località valdostana fra lunedì 21 e giovedì 24, un periodo durante il quale svolgerà gli ultimi preparativi in vista della partenza di inizio settembre per il lungo periodo di allenamento a Ushuaia, in Argentina, dove Federica rimarrà per oltre un mese insieme alle compagne di squadra. In sua compagnia il tecnico Davidee il fisioterDarwin Pozzi.

Sci: secondo giro in pista per Brignone a Cervinia dal 20 al 24 agosto La Gazzetta del Mezzogiorno

