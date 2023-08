Scacchi | World Cup 2023 | Praggnanandhaa in semifinale | Salimova in Finale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sale la tensione in quel di Baku, Capitale dell’Azerbaijan che sta ospitando laCupdi. Nella giornata odierna, contrassegnata da soltanto due spareggi, sono arrivati dei responsi importanti. Sì perché l’ultimo semifinalista in campo maschile sarò l’indiano, il quale ha superato per 4-5 il compagno di squadra Arjun Erigasi, ottenendo un piazzamento nella prime quattro posizioni a soli diciott’anni. Vista la rinuncia di Magnus il giocatore, insieme a Fabiano Caruana e Nijat Abasov, si è qualificato al Torneo dei Candidati. Nel circuito femminile invece la grande sorpresa è stata la bulgara Nargyulche, superando l’ucraina Anna Muzychuk per 3-5, 2.5, si scontrerà nell’ultimo atto con Goryachkina. Entrambe quindi disputeranno il Torneo dei Candidati, mentre il ...

