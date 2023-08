Scacchi | la Federazione esclude le donne transgender dai tornei femminili

(Di venerdì 18 agosto 2023), a sorpresa lainternazionale degli(FIDE), ha deciso dire “momentaneamente” ledal calendario deigiustificando questa posizione con il bisogno di “ulteriori analisi” della situazione. In caso di transizionetrans escluse dai: cosa sta succedendo e perché si parla (anche) di discriminazione di genere“Nel caso di una transizione di genere da maschile a femminile, il giocatore non è autorizzato a partecipare agli eventifino a quando lanon prenderà una nuova decisione”, si legge su un comunicato dell’organizzazione con sede a Losanna. La FIDE precisa che ...

Svolta nel mondo degli: le donne transgender non potranno più partecipare nelle competizioni femminili a partire da lunedì 21 agosto. Il nuovo regolamento dalla Fide (l'Internationl Chess Federation) stabilisce che ...Le donne transgender non potranno più competere nei campionati femminili di. A deciderlo è lainternazionale degli(FIDE) con una serie di nuove regole che stanno facendo discutere. Un'esclusione che risuona sempre di più nelle cronache sportive, ...LONDRA " La "regina degli" non può essere transgender. Lo ha reso noto laInternazionale, vietando temporaneamente alle donne transgender di partecipare ai suoi tornei femminili. Il divieto durerà due anni, durante i quali una commissione apposita ...

Il nuovo regolamento della Federazione internazionale di scacchi: “Vietate le competizioni femminili alle don… La Stampa

Fa discutere il nuovo regolamento della Federazione internazionale degli scacchi: ecco i motivi di questa decisione ...Mitra Hejazipour: "La morte di Mehsa Amini è stata l'inizio della fine di questo regime. Sappiamo che in questi anni molte persone sono state uccise e imprigionate da questo regime, ma questo è stato ...