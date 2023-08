Sballo estivo | in pronto soccorso nei weekend finiscono molti 15enni sotto l’effetto di alcol e nuove droghe

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’è “una costante”. Seguono le classiche cocaina e anfetamine. Poi tante ‘x’, “sostanze relativamente” a cui i test che vengono fatti in ospedale non riescono neanche a stare dietro. Sono gli ingredienti dellonelle notti estive di ragazzi sempre più giovani. A scattare all’Adnkronos Salute una fotografia dall’osservatorio di undi Milano è Livio Colombo, dell’ospedale San Paolo. Anche 15-16enni arrivano in condizioni serie nelle sale dell’emergenza urgenza, preda di eccessi della movida. “Non ho la percezione di particolari differenze questa estate rispetto ad altri anni”, in termini di Sos per abuso di sostanze, premette il medico. “Come in tutti i Ps abbiamo un aumento progressivo di casi di sostanze che possiamo definire ...