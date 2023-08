Sassuolo-Atalanta | le probabili formazioni | dove vederla in tv

(Di venerdì 18 agosto 2023)(domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato...

Commenta per primo( domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A. Senza lo squalificato Tressoldi, Dionisi ...Con Machin in mediana, Pessina agirebbe infatti sulla trequarti, domenica ore 18:30, Dionisi riparte da Pinamonti Tanti nomi nuovi per i neroverdi, sempre molto attivi ...... uno che starebbe per prendere la cittadinanza onoraria a, ma che forse riuscirà a questo ... Zapata resta l'indiziato numero uno, ma l'vorrebbe restare così. Abel Ruiz, giovane ...

Sassuolo-Atalanta (domenica 20 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A. Senza lo squalificato Tressoldi, Dionisi lancia ...Titolare contro l’Atalanta, Dusan ha giocato e segnato nella partita a ... esattamente come aveva fatto un anno fa contro il Sassuolo, prima procurandosi e trasformando un calcio di rigore e poi con ...