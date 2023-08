Sardegna | è morto il bimbo di tre mesi sbalzato fuori dall’auto in un incidente stradale in Gallura

(Di venerdì 18 agosto 2023) Èmentre era ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ildi soli 3coinvolto nell’avvenuto ieri, 17 agosto, lungo la statale 125 per Palau, in. Feriti lievemente i genitori e la sorellina di quattro anni, tutti di origini senegalesi. La famiglia viaggiava a bordo di un’utilitaria che, per cause ancora da chiarire, all’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri e 118 ma per il neonato non c’è stato niente da fare. Il piccolo, infatti,dalla vettura, è apparso subito in condizioni drammatiche. Trasportato in elisoccorso in ospedale, è ...

