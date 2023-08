(Di venerdì 18 agosto 2023) A Tokyo 2020 Giorgia Bordignon è riuscita a vincere la medaglia d’argento, divenendo la prima atleta italiana nella storia delle Olimpiadi a conquistare un podio nel. Questa straordinaria impresa ha dato ulteriori motivazioni alle giovani atlete delle categorie giovanili per cercare di emularla. Una di queste risponde al nome diDe. Il lavoro che la Federstica sta facendo con l’alto livello – per la selezione e l’allenamento dei talenti – sta funzionando alla grande. Cominciando dal lavoro dei tecnici che, partendo dal territorio, portano gli atleti al Centro di Preparazione Olimpica a Roma durante l’intero quadriennio. Con questi giovani ci si sta proiettando già verso Los Angeles 2028.Deè nata a Roma il 27 dicembre 2006, ...

“Saranno Campioni”: Greta De Riso, un nuovo gioiello azzurro nel sollevamento pesi OA Sport

