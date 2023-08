Sant’Antimo | armati rapinano distributore carburanti | tre arresti – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sedici anni, armi puntate contro gli impiegati di una pompa di benzina. E’ accaduto a, in provincia di Napoli, in via Appia. Due 16enni, con un complice 19enne, sono arrivati in sella ad uno scooter nel piazzale del: incappucciati, hanno puntato le armi e chiesto l’incasso. Pochi minuti, e sono fuggiti via con i soldi. Gli impiegati hanno subito chiamato il 112. I carabinieri della tenenza die quelli della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono riusciti ad individuare la banda in un edificio abbandonato poco lontano. Hanno circondato la struttura, sapendo che eranoe hanno fatto irruzione: i rapinatori si sono accorti dei militari quando era ormai troppo tardi. Dopo una breve ma violenta reazione, si sono arresi e sono stati ...