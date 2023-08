Sanremo 2024 | Ecco I Big Che Vuole Amadeus!

(Di venerdì 18 agosto 2023) Amadeus é al lavoro per confezionare la nuova edizione dl Festival di. Non sarà semplice scegliere i big in gara ma, il direttore artistico, in questi ultimi anni, é sempre riuscito a mettere insieme un cast di tutto rispetto. Ha accontentato i gusti musicali di tutti, dai giovanissimi ai meno giovani. Ci riuscirà anche questa volta?i papabili big che saliranno sul palco il prossimo febbraio! I nomi caldi dei big in gara aMancano ancora diversi mesi prima della nuova edizione del Festival di. Al timone sempre lui, il nostro Amadeus, che rivestirà anche il ruolo di direttore artistico. Anche se é ancora un po’ presto per conoscere chi saranno i cantanti che gareggeranno a, ci sono una ventina di nomi ...

Spalletti, 64 anni, comincerà l'avventura azzurra il primo settembre e debutterà in panchina il 9 settembre contro la Macedonia del Nord nel primo impegno delle qualificazioni agli Europei. "La ...Il Napoli dovrà fare a meno di Kvicha Kvaratskhelia nel match di domani a Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A 2023. Il 22enne georgiano salterà la partita contro la squadra ciociara a causa di un affaticamento muscolare. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. "Kvaratskhelia ...Così l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone, valido per la prima giornata di Serie A 2023 -. "Sono sereno, concentrato, per dare ai ...

Sanremo 2024, ecco i possibili cantanti in gara e perché TeatroeMusicaNews

Brutta tegola per Arisa che nel ballo dei presentatori resta fuori sia da Mediaset che dalla Rai. Ecco cosa farà adesso. All’anagrafe Rosalba Pippa, Arisa si è fatta conoscere dal pubblico, per la pr ...Barbara D'Urso resta fuori dai palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2023. La conduttrice partenopea, dopo essere stata per anni al timone di Pomeriggio 5, non è stata confermata dal vice ...