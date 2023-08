San Salvatore Telesino | al via il servizio di bike sharing

(Di venerdì 18 agosto 2023) Comunicato Stampa – Giuseppe Fortunato, Settantotto Press Alla scoperta delle peculiarità di San, caratteristico mix di paesaggio e di storia. Il tutto inforcando una bicicletta. Iniziativa delal via nel piccolo Centro guidato dal primo Cittadino … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

In arrivo nuovi lavori per la sistemazione delle strade e del parcheggio del Fienilaccio... al Ristorante Agli amici Dopolavoro nell'Isola delle Rose , a dieci minuti di barca da Piazza... il Local di Benedetta Fullin oggi guidato dallo chefSodano. Lo chef Daniele Zennaro ...... Santuario diVito a Mare, lungomareVito, lungomare Mazzini - dove avverrà la consegna delle chiavi della città da parte del sindacoQuinci al Vescovo - molo Caito, piazza Regina, ...

Calci, messa in sicurezza la cappella di San Salvatore al Colle LA NAZIONE

Calci (Pisa), 18 agosto 2023 - È stata riaperta al culto la cappella del cimitero di San Salvatore al Colle, interessata nei mesi scorsi da un primo lotto di lavori di manutenzione straordinaria per c ...La 56enne uccisa ieri a Piano di Sorrento (Napoli) aveva da qualche mese troncato la relazione col compagno; l’uomo è stato fermato per ...