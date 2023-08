Samardzic | per la Lazio è un’idea | l’offerta per convincere l’Udinese

(Di venerdì 18 agosto 2023)torna nel mirino delladopo il mancato approdo all’Inter: pronta un’offerta da 16 milioni più Basic perCome riportato dal Corriere dello Sport, Lazartorna ad essere un nome caldo per il calciomercato della. Dopo il mancato approdo all’Inter dell’ultimo minuto i biancocelesti si rifanno sotto con. Lotito ha una precisa strategia peri Pozzo: mettere sul piatto la stessa cifra proposta dall’Inter, ovvero 15-16 milioni inserendo in più il cartellino di Toma Basic. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Ci sta pensando anche la Juventus e non sono da escludere destinazioni estere, ma i biancocelesti di Lotito avrebbero già pronto il pianospuntarla. Lazio -, il piano di Lotito. A ...Tutti i dettagli della potenziale operazione in entratail club di Sarri. Nel dinamico scenario del calciomercato, un nome che continua a risvegliare interesse è quello di Lazar. Dopo ...Udinese, Lazartorna in gruppo, ma dovrà lottareuna maglia da titolare: è indietro sulla preparazione Lazaralla fine dovrebbe rimanere all'Udinese. I friulani, come riportato da SportItalia,...

L’Inter perso Samardzic ha due settimane per completare la rosa Inter-News.it

Lazar Samardzic, dopo il passaggio all'Inter andato a vuoto, è tornato all'Udinese in attesa di cercare un'altra meta. L'entoruage del giocatore è al lavoro, ma ...Poi occhio a Samardzic: il suo passaggio all'Inter è saltato con modalità clamorose e provvidenziali per la Vecchia Dama che, alleggerita di Rovella in mezzo, potrebbe adesso puntare sulla talentuosa ...