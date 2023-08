(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - Una dieta salutare ricca di frutta, verdura e cereali integrali, una costante attività fisica ma anche riposo e soprattutto convivialità con gli amici. Sono gli ingredienti principali di uno '', i cui benefici sullasono stati studiati a tutto tondo - finora le ricerche si concentravano quasi tutte sull'alimentazione - in un contesto non, il Regno Unito. Risultato: adottare questodidel 29% ilo inferiore di mortalità per tutte le cause e del 28% la mortalità per. La ricerca, che ha analizzato le abitudini di 110.799 persone in Inghilterra, Galles e Scozia, è stato condotto dalla Universidad Autónoma di Madrid e ...

Dalall'educazione scolastica, dallaalla casa, dal lavoro alle prospettive d'avvenire per i propri figli, tutto sembra inghiottito dalla miseria quotidiana. Si sopravvive con nulla o ...Un passaggio necessario per la propriaperché ci si reca in luoghi in cui, per ... tra le altre cose, le modalità da adottare, per esempio, su cottura del, consumo di frutta, uso di acqua e ...Di: Redazione Sardegna Live Roma, 18 ago. - Il caldo aumenta i disagi per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia con ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare ...

Allerta alimentare, occhio a questo burro di arachidi: è pericolosissimo per la salute iFood

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute) - Il caldo aumenta i disagi per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia con ansia, nervosismo, ...La normativa del Regno Unito (ma anche in Italia alcuni ristoranti applicano la stessa politica) apre il dibattitto sui rischi del conteggio delle calorie. Da ...