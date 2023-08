Salterà la prima di campionato con il Frosinone | la nota del club

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non è al meglio e non sarà convocato per l’esordio inin via precauzionale Ad ormai poco più di 24 ore dallapartita ufficiale da campioni d’Italia, la notizie per il giocatore non sono buone. Il Napoli farà domani l’esordio al Benito Stirpe diper latrasferta dell’anno. In mattinata la sessione odierna di allenamento svolta al Konami Center di Castel Voluturno ha evidenziato alcuni acciacchi per due giocatori. Il gruppo dopo unafase di attivazione ha svolto una partitella a campo ridotto e ha terminato la seduta con una sessione di lavoro tattico. Dal comunicato ufficiale del Napoli si evince che Kvicha Kvaratskhelia ha svoltoparte del lavoro in gruppo e poi ha continuato la seduta con un allenamento personalizzato. Il georgiano è ...