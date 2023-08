Salmo a sorpresa annuncia una pausa dal suo tour | “Ho avuto un mezzo collasso | il corpo mi sta dicendo di fermarmi”

...può finire senza lo spettacolo del rapper, originario proprio di Olbia e cresciuto in zona Bandinu che, come lo scorso anno chiude le serate del Red Valley in bellezza e con una grande... Eric Clapton, Rolling Stones, Coldplay, Jimmy Burns, Andrea Bocelli, Tina Arena,, Irene e ... è stato in Nord Europa e in America in tour con Andrea Bocelli e ospite asul palco dei ...... è stato in Nord Europa e in America in tour con Andrea Bocelli ed è stato ospite asul ... Eric Clapton, Rolling Stones, Coldplay, Jimmy Burns, Andrea Bocelli, Tina Arena,, Irene e tanti ...

Salmo annuncia una pausa dal suo tour: "Ho avuto un mezzo collasso" Isa e Chia

Olbia. Si conclude così uno dei Festival con più successo d'Italia, 4 date tutte sold out. Ma un evento nella città di Olbia non ...