Salernitana | ufficiale Trivante Stweart dalla Giamaica | il terzo in A

(Di venerdì 18 agosto 2023)Stewart: il giocatore è ilno a giocare nella storia della Serie A Laha chiuso perStewart. Il calciatoreno, proveniente da Spanish Town e in arrivo dal Mount Pleasant. Si tratta delcalciatore della storia della Serie A a provenire dall’isola caraibica: prima di lui furono Rolando Aarons (Verona 2018) e Ravel Morrison (Lazio 2015-17). Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Mount Pleasant F.C. per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ’00Vicent Stewart. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026 con opzione ...

Trivante Stewart: il giocatore è il terzo giamaicano a giocare nella storia della Serie A Laha chiuso per Trivante Stewart. Il calciatore giamaicano, proveniente da ...

