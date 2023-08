Salernitana | si accende il mercato | 4 colpi in arrivo

159 Siil calciomercato. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da ... 13.15 - Laha ufficializzato l'acquisto dal Pogon Szczecin del centrocampista ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...denuncia arriva dalla segreteria CGIL funzione pubblica che con il segretario Floriano Polimeno...Commenta per primo La, dopo una fase iniziale di mercato più tranquilla, siper quanto riguarda gli acquisti. Non solo Mateusz Legowski in arrivo dal Pogon Szczecin, ma come riferito da Sky la squadra ...

Salernitana, si accende il mercato: quattro giocatori in arrivo Calciomercato.com

88' Ancora Costil provvidenziale su colpo di testa di Tietz sugli sviluppi di un calcio d'angolo! 87' Occasione Augsburg: sponda di Beljo che serve Mbuku in area, parata di Costil in uscita! 86' Cross ...Si accende il mercato dei Bianconeri. Per quanto riguarda le uscite sono continui i contatti con la Salernitana per tre giovani giocatori. Terminata la tournée negli Stati Uniti, ora per la Juventus d ...