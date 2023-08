Salario minimo | il giuslavorista Martone | “Ecco quello che serve”

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Suldecidano i politici, non i magistrati”. Le parole delMichelsul tema attualmente più discusso in Italia, per quanto riguarda il dibattito economico, fissano un punto chiaro. “Nove euro l’ora sono pochi a Milano e troppi in tante parti del nostro sud”, ha affermato, docente di Diritto del lavoro. “rafforzare la contrattazione con paghe minime orarie differenziate in base ai settori produttivi e alle aree geografiche”, ha aggiunto. Intervistato dal quotidiano Il Foglio, il docente di diritto del lavoro ha infatti preso le distanze da coloro che sembrerebbero auspicare, in materia di lavoro, che sia un intervento della magistratura “dall’alto” a sanare ogni volta dubbi e incertezze, finendo così per sostituirsi anche ad ogni ...