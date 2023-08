Salario minimo e pensioni | l’intervista a Cosentino | ‘Non é uno spot da campagna elettorale’

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 18 agosto 2023) Sulla tematica particolarmente spinosa delche sta tenendo banco quest’estate oltre a quella previdenziale, abbiamo deciso di interfacciarci direttamente con Domenico, esperto di previdenza, che moltissimi lettori già conoscono perché abbiamo più volte ospitato sul nostro portale. Una delle questioni primarie su cui ci siamo interrogati e se effettivamente si possa ‘uniformare’ per tutte i settori lavorativi lo stesso, perché forse bisognerebbe tenere conto anche del lavoro che uno svolge. Si è sempre detto anche parlando di previdenza che i mestieri non sono tutti uguali, per la gravosità, la pesantezza degli stessi, ora torna difficile, per quanto esista un fondo nobile nell’aumentare ilsalariale, che si possa omologare tutti i mestieri ...