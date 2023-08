Sailing World Championships | oro Tita-Banti | terzo mondiale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Settimo giorno deidi Den Haag: la corrente non fa più notizia,sì, con il lorotitolo iridato. La copertina di oggi è per l’equipaggio Nacra 17 capace di vincere in piena tranquillità il Campionato del Mondo più importante, quello che consegna i pass olimpici per Parigi 2024.I pass in palio per le Olimpiadi sono 107 (il 40% circa dei posti nazione disponibili) distribuiti tra le 10 classi: 11 iQFOiL maschile, 11 iQFOiL femminile, 8 Formula Kite maschile, 8 Formula Kite femminile, 16 ILCA 7, 16 ILCA 6, 10 49er, 10 49er:FX, 8 470 Mix e 9 Nacra 17. Le parole dei protagonisti deiDT Michele Marchesini: “Condizioni di vento medio leggero 12-14 nodi, chop sui campi ...

Terzo titolo iridato per il tandem Tita - Banti: 'Mantenere la giusta concentrazione è fondamentale per noi' Settimo giorno deiChampionships di Den Haag: la corrente non fa più notizia, Tita " Banti sì, con il loro terzo titolo iridato. La copertina di oggi è per l'equipaggio Nacra 17 capace di vincere in piena ...Marchesini: 'Oggi è stato un giorno con condizioni di vento e corrente estremamente varie a seconda degli orari e dei singoli campi' Quinto giorno deiChampionships di Den Haag: anche ieri la corrente caratterizza le prove degli atleti in acqua. Da domani le prime medaglie per i Parae ultimi giorni di Gold Fleet per 470 Mix e ...Tita - Banti: 'Non è stata ottimale in termini di piazzamenti ma abbiamo comunque mantenuto con otto punti di vantaggio la prima posizione' Quarto giorno deiChampionships di Den Haag con condizioni di vento e corrente molto complesse. Con oggi sono scese in acqua tutte le classi che si contenderanno questi Campionati del Mondo. Tita " Banti ...

Sailing World Championships di Den Haag day 7: Oro Tita – Banti ... Federazione Italiana Vela

Settimo giorno dei Sailing World Championships di Den Haag: la corrente non fa più notizia, Tita – Banti sì, con il loro terzo titolo iridato. La copertina di oggi è per l’equipaggio Nacra 17 capace ...Settimo giorno dei Sailing World Championships di Den Haag: la corrente non fa più notizia, Tita – Banti sì, con il loro terzo titolo iridato. La copertina di oggi è per l’equipaggio Nacra 17 capace ...