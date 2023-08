Saffioti e Carnevali insieme in Borgo | prove generali per la sfida di Palazzo Frizzoni?

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Bergamo. Sarà stato un caso, o forse no, ma si sono trovati seduti vicini vicini a condividere una serata che potrebbe essere, ma questo lo si scoprirà solo col senno di poi, il preludio estivo della campagna elettorale. Elena, senatrice del Partito Democratico, e Carlo, politico di lungo corso di Forza Italia, hanno condiviso, tra sorrisi e vecchi ricordi, la tradizionale cena in occasione del primo evento della tre giorni che da oltre vent’anni accompagna la festa nel quartiere diSanta Caterina. Un’occasione che,alla messa in Duomo per le celebrazioni di Sant’Alessandro, rappresenta la passerella di tutti i politici che “contano” in città e che mai come quest’anno hanno desiderio di scendere in piazza, complici appunto le elezioni amministrative del 2024. Complice anche l’assenza ...