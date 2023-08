Sacchi | “Milan senza italiani? Se fossi un tifoso non sarei contento”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Arrigo, ex allenatore del, ha parlato della possibilità che il Diavolo scenda in campo a Bologna solo con calciatori stranieri

Un'arma in più per i brianzoli targati -: ricordiamo che l'ad Adriano Galliani è stato al fianco di Berlusconi,e Capello negli anni d'oro dei rossoneri. Davvero una sfida speciale ...L'ex ct della Nazionale ha poi parlato delle due squadre di Milano: " All' Inter manca ancora qualcosa, ilha cambiato molto forse troppo, vedremo ".ha poi concluso il suo intervento ...... Davide (questo è il nome del papà di Marco) faceva il portiere e magari non tutti ricordano che fosse lui il 'dodicesimo' di Giovanni Galli quella sera del 24 maggio '89 quando ildi...

Sacchi: "Pochi italiani nel Milan, fossi un tifoso non sarei contento: ecco perchè" Milan News

L’ex allenatore Arrigo Sacchi pone l’accento sui pochissimi italiani presenti nella rosa dei rossoneri. Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport solleva più di qualche interrogativo sul futuro del Mil ...LEGGI ANCHE: Crisi Milan, Arrigo Sacchi spiega le cause: l'intervista Poggiarci sulle forti spalle di Olivier Giroud sarebbe ingiusto e soprattutto da emeriti sprovveduti. Il francese non è mai stato ...