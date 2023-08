Sabrina Ferilli | “Elly Schlein? È troppo radicale”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Stoccata di: “Èe fa fatica a convogliare l’interesse di tutti”, dice l’attrice in un’intervista a Vanity Fair. La showgirl romana d’altronde non ha mai nascosto simpatie di sinistra, ma evidentemente non apprezza molto la nuova segretaria del Pd. Politicamente dove sta, le viene chiesto. “Ora è un problema”, spiega senza indugi. “Oggi la sinistra si occupa di alcuni temi assolutamente importanti, come le discriminazioni, ma dovrebbe insistere anche su quelli più trasversali, come il lavoro, la sicurezza, la scuola”, argomenta. “Faccio l’esempio della scuola: l’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non ...

