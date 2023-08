Russia | droni ucraini su Mosca | evacuazioni in corso nel centro città

Dopo l'attacco diucraini nella notte , ora si teme l'arrivo di altri velivoli senza pilota. In alcuni video si sono visti deimuoversi in direzione della capitale russa, pronti a colpire ...Non hanno fatto in tempo ad arrivare sui giornali le informazioni del pressing statunitense sull'Iran per bloccare la vendita dialla, che si apre un (non del tutto) nuovo capitolo. Gli ingegneri di Mosca hanno lavorato 24 ore su 24 nei mesi scorsi per riqualificare un vecchio polo industriale come centro ...NEW YORK - Nella regione del Tatarstan, a ottocento chilometri da Mosca, i russi hanno realizzato una base segreta per costruire seimila nuovi- bomba da usare per attaccare le città ucraine. E ad aiutarli ci sarebbe l'Iran. Lo rivela il Washington Post, entrato in possesso di documenti dai quali emerge che il presidente russo Vladimir ...

Iran-Usa, un accordo possibile. Anche sui droni alla Russia Formiche.net

Prima dell'alba un drone ucraino è stato abbattuto a Mosca. La Russia ha chiuso di conseguenza i quattro aeroporti della capitale ...Migliaia di persone si sono riversate in strada nel distretto dell'IQ, dove ci sono alcuni grattacieli, e vicino al centro commerciale Afimall. Presenti anche diversi veicoli di emergenza sul posto, ...