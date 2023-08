Russia | drone abbattuto sui cieli di Mosca Il sindaco | «Era diretto verso gli uffici governativi» – I video

(Di venerdì 18 agosto 2023) La difesa aerea russa hanno afferma di aver distrutto unin avvicinamento su. A farlo sapere è ildella capitale russa Sergei Sobyanin, citato dai media locali. I resti delsono caduti sul centro Expo della città, ad appena 5 chilometri dal Cremlino. L’attacco, riporta la Bbc, è avvenuto intorno alle 4 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 3. Il racconto del primo cittadino prosegue, spiegando che dopo l’attivazione del sistema antiaereo ilavrebbe «cambiato percorso» spostandosila zona di Krasnopresnenskaya, distretto finanziario e dirigenziale che ospita numerosi. «Una forte esplosione» Al momento, Kiev, accusata dadi essere dietro l’azione, non ha ...

