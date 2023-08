Rubato un furgone | inseguimento da film per le vie di Roma

Leggi su agi

(Di venerdì 18 agosto 2023) AGI -daquesta mattina tra Grande raccordo anulare e via Gregorio VII, nel quartiere Aurelio di, dove unIveco con una Gru ha seminato il panico in strada. Il conducente, dopo aver sottratto ilin un autonoleggio, è fuggito via. Poco prima aveva lanciato in strada alcuni oggetti per bloccare le auto in corsa. II proprietario dell'autosalone hanno quindi chiamato il 112. Sul posto la polizia. Da qui è partito untra il Gra, l'A24, via Ostiense, Monteverde e via Gregorio VII, nel corso del quale sono state tamponate diverse autovetture della polizia e anche altre auto. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato arrestato e portato in commissariato.