Ruba uno smartphone | arrestato dalla polizia a Napoli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Garibaldi, a, hanno udito le urla di una donna e sono intervenuti constatando che era stata strattonata e rapinata del proprio telefono cellulare, sulle scale di uscita della galleria commerciale, da un uomo che si era allontanato in direzione di Corso Novara. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornitevittima e da alcuni passanti, hanno immediatamente rintracciato e bloccato l’uomo in via Milano trovandolo in possesso del telefono cellulare sottratto alla donna poco prima. Si tratta di un 20enne, di origini rumene, che dovrà rispondere di rapina e lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

