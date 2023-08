Roman Polanski compie 90 anni | un totem del cinema mondiale | tra capolavori | scandali e accuse di violenza sessuale

(Di venerdì 18 agosto 2023) C’è tanta vita nei 90di, è come se ne avesse vissuti il doppio. Luca Barbareschi, produttore e amico da 50, gli ha fatto il regalo più bello, anzi due. Il primo è stato il docufilm HomeTown, uscito quest’anno, di struggente nostalgia doveper la prima volta slaccia i fili del suo Olocausto. . Il secondo cadeau si chiama “The Palace”, nel cast Fanny Ardant e il redivivo Mickey Rourke, prodotto dallo stesso Barbareschi e dalla Rai, sarà presentato il 2 settembre al Festival di Venezia e dal 28 settembre al. E’ la prima volta in cui il maestro(guai a chiamarlo cosi) si confronta con il genere commedia/brillante/sarcastica. Ambientato a Gstaad, eremo ad alta quota di riccanza e stravaganze.con il suo ...

: IL REGISTA DELL'INCERTEZZA Nelle sue opere, dai primi cortometraggi (girati a soli 22 anni) a Rosemary's Baby , da Chinatown a Il pianista , le cose non sono mai come sembrano. ...è uno degli ultimi grandi maestri di cinema, questo è lapalissiano. Sessant'anni di carriera, decine di successi, diversi capolavori ma anche una vita fatta di dolori (dalla fuga dal ......Amodeo Kate Middleton che si scopre (ma solo un po') per un rave di Alfredo Toriellotorna ... Diavolo di un

Tra polemiche mai sopite, scandali, denunce e amori travagliati, Roman Polanski ha raggiunto l'invidiabile traguardo dei 90 anni, nel suo caso sicuramente vissuti a pieno. Di appendere la cinepresa al ...Roman Polanski è uno degli ultimi grandi maestri di cinema, questo è lapalissiano. Sessant’anni di carriera, decine di successi, diversi capolavori ma anche una vita fatta di dolori (dalla fuga dal ...