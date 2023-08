Roma | spunta Ekitike per l’attacco | le ultime

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lapotrebbe virare su un altro obiettivo pere sarebbe quello didel Psg non dovesse arrivare Zapata Lapotrebbe virare su un altro obiettivo pere sarebbe quello didel Psg non dovesse arrivare Zapata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti dei francesi è l’ultima idea perdei giallorossi visto la complicazione per il colombiano.

Lapotrebbe virare su un altro obiettivo per l'attacco e sarebbe quello di Ekitike del Psg non dovesse arrivare Zapata Lapotrebbe virare su un altro obiettivo per l'attacco e sarebbe quello di Ekitike del Psg non dovesse arrivare Zapata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti dei francesi ...... tutti al lavoro per spalare il fango 14/08/23 Fotogallery - Salerno, sull'A2una mucca: recuperata È stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretone () dove giovedì un ..., all'ingresso del parco Tor Tre Testeun avviso particolarmente cattivo contro i padroni dei cani e i loro amici a quattro zampe: ecco cosa recita Aesistono diversi polmoni verdi. ...

Roma: Pinto non molla Zapata, ma spunta anche la pista Ekitike - Sportmediaset Sport Mediaset

Mourinho ha urgente bisogno di un centravanti: piace anche il francese del Psg, a cui si era interessato il Milan ...L'incontro tra i due "grandi" riserva ancora delle incertezze circa il luogo e la data. Trepida attesa per scoprire dove e quando.