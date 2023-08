Roma-Salernitana | Mourinho e Foti squalificati | Bruno Conti in panchina

(Di venerdì 18 agosto 2023) Con Josè, Salvatoree altri due collaboratori, laper il match d’esordio in Serie A contro laall’Olimpico di domenica prossima inci sarà. La società giallorossa ha chiesto e ottenuto una deroga per l’ex campione del mondo e bandiera del club, attualmente coordinatore tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla Under 14 alla Under 10. Il preparatore atletico Rapetti, individuato dallo staff tecnico per guidare la squadra domenica all’Olimpico, non ha il patentino mentre, ha il patentino Uefa A e dunque ha potuto ricevere la delega che gli consentirà di sedere in. Il campione del mondo dell’82 aveva infatti già ...

Roma-Salernitana, la probabile formazione: la decisione su Paredes e Sanches Corriere dello Sport

L'esordio stagionale della Roma non sarà di quelli da ricordare anche perché domenica alle 18.30 in uno stadio Olimpico tutto esaurito mancheranno tanti dei protagonisti annunciati di questa annata. Con Mourinho squalificato, insieme al suo vice Salvatore Foti e a parte del suo staff, l'allenatore formale della Roma domenica sera contro la Salernitana sarà Bruno Conti perché in possesso del patentino.