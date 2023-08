Roma | Renato Sanches | “Felice di essere arrivato in un club così grande”

(Di venerdì 18 agosto 2023), centrocampista dellae seguito in passato dal Milan, ha rilasciato le sue prima parole da giallorosso

Ecco quindi il quadro completo delle 20 squadre di A con tutte le news dai ritiri CALCIOMERCATO: LACHIUDE PER PAREDES ESANCHES ATALANTA CAMBIAGHI: squalificato HATEBOER : operato dopo ...Ieri sono arrivate le ufficialità di Paredes eSanches e continua la caccia all'attaccante. ... MERCATOLIVE Ore 16: 38 - La trattativa tra lae il Santos per Marcos Leonardo è al ...... poi, a Trigoria si allenano Paredes eSanches che domenica saranno convocati, ma è difficile pensare che possano giocare più di qualche minuto a gara in corso. Infine oggi laha ...

Roma, Renato Sanches è ufficiale: il comunicato Corriere dello Sport

La Roma ha finalmente piazzato un colpo importante per la gioia di José Mourinho. Tiago Pinto ha definito gli ultimi dettagli in queste ore ...A Trigoria sono appena sbarcati Renato Sanchez e Paredes. A Formello la Lazio aspetta di accogliere Hugo Lloris. Alla Pisana Forza Italia presenterà a settembre due nuovi ...