Roma | maxi inseguimento da film | 20 agenti per un arresto | 52enne ruba furgone e lancia sassi sul GRA - VIDEO

(Di venerdì 18 agosto 2023) Circa 20 poliziotti per arrestare un ladro, in undurato oltre un’ora. E’ successo a, con inizio sul grande raccordo anulare all’altezza del quartiere La Rustica e con l’dell’uomo, unitaliano, in piazza Pio XI, nel quartiere Aurelio. La situazione surreale è in

È durato più di un'ora ininseguimento per le strade di, che ha visto impegnate decine di volanti e di autoradio della Polizia. L'inseguimento è iniziato all'uscita 15 del Gra, all'altezza de La Rustica e culminato ......che valorizzano la citta' di, attraverso larte e la cultura. A Piazza Vittorio lestate, fino al 16 settembre sara' in programma un caleidoscopio di eventi diversificati a corollario della...... in via Cavour, a, come riporta il Messaggero. Hanno portato via gioielli preziosi - alcuni ... A facilitare ilfurto, l'assenza di un allarme. Il colpo, inoltre, secondo gli investigatori, ...

Roma, maxi inseguimento da film: ruba camion sul raccordo e scappa. Un elicottero e 20 volanti per fermarlo RomaToday

I Carabinieri hanno sequestrato oltre 2,6 chili di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo ...Un uomo è stato arrestato dopo aver seminato il panico nel GRA e all'interno della Capitale. Per fermarlo, gli agenti hanno impiegato 20 vetture e un elicottero ...