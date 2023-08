Roma | i tifosi dei Distinti Sud protestano | Ci vietano le bandiere grandi

(Di venerdì 18 agosto 2023)- Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A delladi José Mourinho . I giallorossi sfideranno la Salernitana in uno stadio Olimpico ancora sold out , l'ennesimo delle ultime stagioni. Eppure, ...

- Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A delladi José Mourinho . I giallorossi sfideranno la Salernitana in uno stadio Olimpico ancora sold ...ore lascia spazio all'insofferenza dei...Adesso è fatta per davvero. Sono stati giorni di attesa da parte deidel Napoli, ma ora potranno accogliere il loro nuovo centrocampista. Si tratta dello spagnolo ... Veiga sarà atteso aper ...di1), con la collaborazione dell'arbitro Vmo Gianpiero Miele (A. I. A. di Nola). TAGS arbitro ... Ed isognano! Mercato Sestri Levante: piazzato il colpo Vasco Regini

Il Siviglia perde la Supercoppa Europea: la reazione social dei tifosi della Roma Corriere dello Sport

ROMA - Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A della Roma di José Mourinho. I giallorossi sfideranno la Salernitana in uno stadio Olimpico ancora sold out, l'ennesimo delle ultime stagioni. Eppure, l ...Mercato Roma, arrivano movimenti davvero importanti ... potrebbero mettere la strada in discesa. I tifosi e Mourinho sperano. Si tratta di un profilo a dir poco interessante e tra i calciatori di ...