Roccella | “Impegno di tutti per ddl contro violenza sulle donne”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 18 agosto 2023) ROMA – “Il disegno di legge del governo è in campo ed è già stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera. Siamo certi che ci sarà l’impegnò di, senza distinzioni di parte, affinché diventi presto legge dello Stato”. E’ l’appello che la ministra della Famiglia, delle Pari opportunità e della natalità Eugeniarivolge, interpellata dall’Ansa, a tutte le forze politiche dopo i tanti episodi dileregistrati nelle ultime settimane. Lo strumento per rispondere all’urgenza dellale“che ancora una volta e incessantemente le cronache ci propongono – sottolinea la ministra – c’è: è il testo di legge varato dal governo, che mette in campo strumenti fortemente orientati alla prevenzione ed è ...