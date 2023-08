Roberto Castelli | Non capisco più questa Lega Ha fallito sui migranti | fallirà anche sull' Autonomia

" Siamo molto soddisfatti " commentano dall'Amministrazione Comunale il sindacoDalmazzo e il vice Oscar Fiore - di essere riusciti a riaprire in sicurezza iTapparelli. È stato un ...... alla Casa museo Covili di Pavullo ci sarà la mostra 'Flying Home' con le opere diCovili. ... oltre a tour guidati alla scoperta del Frignano, tra borghi,e sentieri, a cura del Cai di ...Per la 33ª edizione di 'Musiche nei', 'La musica che racconta': concerto del Trio O' ... PresentaGuidarini, in arte Bady Bady. Piazza Tor Santa Maria CERVO 17.30 - 23.00 . Per 'Arte a ...

Roberto Castelli: "Non capisco più questa Lega. Ha fallito sui ... L'HuffPost

dal silenzio della Lega sul tema e dalle promesse non mantenute da Giorgia Meloni sul tema dell'immigrazione e arriva fino all'autonomia differenziata e al futuro del partito oggi guidato da Matteo ...“Siamo molto soddisfatti – commentano dall’Amministrazione Comunale il sindaco Roberto Dalmazzo e il vice Oscar Fiore - di essere riusciti a riaprire in sicurezza i Castelli Tapparelli. È stato un ...