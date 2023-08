Riva | «La Nazionale è di tutti | le cose devono essere chiarite»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le parole di Gigi, ex attaccante e leggenda del Cagliari, sullaitaliana.i dettagli in merito Gigi, attaccante storico del Cagliari, ha parlato a L’Unione Sarda. PAROLE – «Io non ci capisco più niente, perché Mancini non aveva dato segni di insofferenza. Non so proprio cosa dire. Una cosa che viene da pensare è che ci sia stata una rottura, ma questo lo sapremo poi. È una cosa che non è chiara, e attorno allache è dibisogna che lesiano chiare. Mi sento insicuro, non c’è più serietà. L’attaccamento è sparito».