Risoluzione e clamoroso addio a Madrid | il Milan fiuta il colpo da sogno

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ultimi giorni di mercato movimentati per il: ultimo grandein arrivo dalla Liga o solo false speranze per i rossoneri? Bomba di mercato sganciata suello, ilci prova per un giovanissimo top di livello mondiale con grande esperienza internazionale. Ultime indiscrezioni dalla Spagna confermano la rottura totale tra il calciatore e il suo attuale club, con ilche monitora la situazione dall’esterno, pronto a piombarsi su quello che potrebbe essere l’affare dell’estate in Serie A. João Félix è nel mirino dei rossoneri, gli screzi fra il portoghese e la dirigenza dell’Atleticosembrano ormai cosa irrimediabile e il giocatore ora si trova sul mercato. Ilsta pensando seriamente a mettere a segno l’ultimotop ...