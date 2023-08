Riparte la Serie B | tante pretendenti alla promozione e due incognite reali

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023)laB, l’atteso campionato cadetto, quest’anno con, diverse piazze importanti e le solite, persino nel senso letterale del termine, visto che nella stagione 2023/2024 la partenza è influenzata dagli scampoli dei tribunali estivi, con il Consiglio di Stato che si esprimerà soltanto il 29 agosto, e dunque due giornate dopo il via. L’assemblea di Lega ha deciso di mantenere a venti il numero delle squadre senza che si possa transigere su questo, in più il via non è stato spostato per aspettare i responsi sui casi che coinvolgono Reggina, Lecco, Brescia, Perugia. Due di loro faranno la B, e Lecco e Brescia al momento sono dentro, la Reggina è destinata ai dilettanti, il Perugia, a meno di clamorosi ribaltoni, ...