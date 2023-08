Riforma pensioni 2023 | ultime | ‘bisogna ridurre debito pubblico’ | parla Perfetto

(Di venerdì 18 agosto 2023) Come vi avevamo anticipato ieri, di seguito pubblicheremo la seconda parte dell’elaborato del Dott. Claudio Mariache prosegue la sua disamina circa le risorse per una prossimae ribadisce il concetto base: che laprevidenziale é fortemente ancorata alladel lavoro ed é per questo che andrebbero valutate insieme. Inoltre il punto é chepubblico e lavoro sono tra loro connessi, quindi per risolvere il problema delle, dice il Dott., bisognerebbe focalizzarsi su comeilpubblico, Vediamo le sue parole:e riduzionepubblico: la chiave é qui?...

A settembre è previsto un nuovo incontro fra governo e parti sociali per discutere della prossima. Sul tavolo del Ministero del Lavoro giacciono numerose le richieste di intervento ...Detto questo, e nell'attesa che i confronti sulladelleentrino nel vivo, possiamo fare il punto della situazione rispetto a quelle che sono le misure di flessibilità che ...Ladelledel 1996, che prende il nome di Lamberto Dini, ha diviso la platea dei lavoratori in contributivi puri e non. I primi sono quelli la cui carriera ed i versamenti, sono ...

Pensioni 2024: il capitolo sarà uno dei più importanti della prossima legge di Bilancio. Le novità su Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 103.Ad analizzare il rapporto tra l'aumento dell'età per la pensione e l'andamento delle nascite è un paper di Bankitalia, in cui si sottolinea come le riforme previdenziali degli ultimi decenni hanno ...